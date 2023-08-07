Общероссийское общественное движение «Человек труда» открыто в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Также они подписали соглашение о взаимодействии в рамках пилотного проекта, направленного на развитие отечественного производства.

Пенза была выбрана площадкой для старта нового проекта как Город трудовой доблести и как центр традиционно развитой промышленности.

От имени жителей области Николай Симонов поблагодарил организаторов проекта и лично Сергея Морозова за выбор нашего региона.

«Это заслуженно. Пензенская область за всю историю показала, что наши люди умеют трудиться, решать самые сложные задачи», - напомнил врио губернатора. - Время и Президент ставят перед нами новые цели. Первая – это продовольственная безопасность. По поручению главы государства отрасли АПК оказывается большая поддержка. У нас динамично развиваются компании «Дамате», «Черкизово», «Восток-Агро», «Русмолко», помогаем им на региональном уровне. Определённые результаты в обеспечении продовольственной безопасности уже достигнуты, основная задача решена».

«Технологическая и промышленная безопасность – это сложнее, - акцентировал Николай Симонов. – Один из примеров, на которые нужно ориентироваться, станкостроение. За 15 лет в нашем регионе сформировано качественное производство. Впервые в России зарегистрирован станкостроительный кластер, в который вошли 13 наших предприятий».

Врио главы Пензенской области уточнил, что при этом успеха можно достичь, только основываясь на уважении и воспитании Человека труда нового времени. С этой точки зрения реализация федерального проекта «Выбирай своё» является очень полезной и важной.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Морозов сообщил о проведённом всероссийском аудите импортозависимости. Итогом стала инициатива создания Общероссийского общественного движения «Человек труда».

«Проект «Выбирай своё» – это наша новая идеология патриотизма. Это идеология выбирать российское. Это идеология, которая направлена на поддержку наших отечественных разработок, нашего отечественного производства, наших отечественных предпринимателей, учёных, граждан. Это – идеология выбирать отдых и учёбу в России», - сказал парламентарий.