«Термодом» отпраздновал 25-летие фестивалем фейерверков

И по доброй традиции юбиляр сам раздавал подарки целый сезон. Кульминацией стало 29 июля. День, когда десятки тысяч людей с разных уголков страны приехали в построенный «Термодомом» Город Спутник насладиться ярчайшим зрелищем года - фестивалем фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника», впервые прошедшим при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Поздравления в этот день звучали и со сцены фонтанной площади, и со всех концов набережной Города Спутника.

Жители благодарили за заботу, партнеры - за долгие годы плодотворного сотрудничества, а гости Спутника - за организацию масштабного мероприятия.

«Огни Спутника» - межрегиональный фестиваль. В 2023 году он прошел в четвертый раз, но впервые длился целую неделю, объединив и пиротехников, и фаерщиков.

В ярком часовом финальном действии победила команда пиротехников из Калуги.

Это было невероятно, незабываемо. И это было для всех. Неслучайно слоган нынешнего дня рождения: «25 лет с вами. Всегда с вами». «Термодом» продолжит дарить тепло, настроение и счастье. С праздником, «Термодом»!