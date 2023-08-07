В Пензе полицейские установили грабителя, вырвавшего из рук женщины сумку с 50 рублями

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Когда поздно вечером вместе со знакомым женщина находилась во дворе дома на проспекте Строителей, подошли двое мужчин. Один из них попросил сигарету и прикурить. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, через мгновения злоумышленник выхватил у нее из рук сумку, после чего молодые люди побежали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что момент преступления попал в обзор камеры видеонаблюдения, установленной в домофоне подъезда.

Данная видеозапись была изъята и просмотрена полицейскими.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был установлен. Им оказался пензенец 1991 года рождения. О том, что в женской сумке находились 50 рублей, злоумышленник не подозревал. Поняв это, он её выбросил. Согласно заключению эксперта, стоимость похищенной вещи составила более 2 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Что ж, женщина со знакомым хорошо дали прикурить грабителям.