Пензенские атлеты выиграли медали первенства России по триатлону

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Спортсмены из Пензенской области успешно выступили в первенстве России. Отличились воспитанники пензенской областной СШОР водных видов спорта и Училища олимпийского резерва региона, отмечает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

По итогам индивидуальных соревнований «серебро» выиграла Алина Малышева. Девушка отличилась среди юниорок 18-23 лет. Быстрее пензенской спортсменки финишировала только представительница столицы Анна Горева. Тройку лидеров замкнула участница из Санкт-Петербурга Алевтина Стеценко.

По итогам эстафеты сборная команда Пензенской области выиграла «бронзу». Вклад в общий успех внесли Илья Сидорин, Анастасия Павлова, Кирилл Рвянин и Анастасия Носкова. Первое и второе место заняли команды из Москвы и Санкт-Петербурга, соответственно.

Тренеры пензенских атлетов – Алексей Захаров и Татьяна Брюханкова.

Всего в первенстве России приняли участие 382 спортсмена из 22 регионов России и Республики Беларусь.