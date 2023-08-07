До десяти лет лишения свободы грозит мошенникам, обманувшим жительницу Пензы на 3,5 млн

В шквале результативного дурилова россиян специально обученными мошенниками ВСУ история женщины из Пензы песчинка.

Как информирует пресс-служба регионального УМВД, жительнице Пензы 1963 года рождения представившийся сотрудником ФСБ неизвестный рассказал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит и надо опередить их.

А для сохранности денег перевести их на безопасный счет. При этом женщина не должна была рассказывать никому о своих планах.

И взрослая женщина без перепроверки этой лжи ринулась выполнять инструкции – оформила кредиты. Чтобы не вызвать подозрений у кредитных менеджеров, поведала, что деньги ей нужны для ремонта квартиры. Через несколько банкоматов она совершила около пятидесяти переводов на счета злоумышленников.

Общая сумма ущерба составила 3.5 млн. рублей.

Двоякое ощущение вызывает этот факт.

С одной стороны, естественно, жаль обманутого человека. Есть и другое. Если деньги реально в свой актив записали специально обученные персонажи ВСУ, то доверчивая женщина из Пензы, выходит, помогла им.

На 3,5 млн легко можно купить ящики гранат и не один мешок патронов.

Вот и получается, что законодателям надо дополнить УК трактовками оценки помощи врагу, пусть и из-за доверчивости или беспечности.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.