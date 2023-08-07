В Мордовии разыскиваются мошенники, которым мужчина перечислил более 1,5 млн

По информации пресс-службы МВД РМ, новоиспеченный инвестор зарегистрировался на инвестплатформе, о которой узнал от девушки.

А затем, по рекомендации связавшегося с ним по скайпу брокера, скачал на телефон специальное приложение, зарегистрировался в нем и внес первоначальную сумму.

Несколько недель мужчина пополнял брокерский счет, вложив 1 687 770 рублей, большую часть из которых взял в кредит.

Когда же 3 августа молодой человек захотел вывести свои сбережения, сделать это не смог.

За помощью он хотел обратиться к Евгении, однако на звонки она отвечать перестала. Мужчина был вынужден обратиться в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.