В Пензе следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины после падения с шестого этажа

Фото: Пресс-служба регионального СК

Как уточняет пресс-служба регионального СК, 2 августа 2023 года в Октябрьском районе Пензы при выполнении отделочных работ на шестом этаже строящегося многоквартирного дома штукатур упал с высоты. В результате полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Фотография потенциально красивого в будущем дома не оставляет сегодня иных эмоций, кроме горечи от потерянной жизни.

Легко можно определить оконные и прочие проемы на уровне 6 этажа. И никаких защитных ограждений, либо подвесных строительных лесов со страховочными бортиками увы, не видно. Как нет пока даже легкого упоминания продвинутой строительной компании, которая обходится без обязательных при работе на высоте страховочных мероприятий.

Нет сомнений – профессиональные следователи оценят все этапы творчества зодчих от создания компании до трагедии 2 августа.

В следственном отделе по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.