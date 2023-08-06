Депутат Государственной Думы Сергей Морозов посетил компанию «СтанкоМашСтрой»

Депутат Государственной Думы Сергей Морозов прибыл в Пензенскую область с рабочим визитом. В течение нескольких дней он будет изучать опыт региональных предприятий, а также встречаться с промышленниками и студентами.

Сегодня парламентарий посетил компанию «СтанкоМашСтрой». Увиденное оставило у Сергея Морозова приятные впечатления.

- В Пензенской области выстроены эффективные коммуникации между губернатором, правительством и предпринимательским сообществом. Это дорогого стоит и данный опыт достоин тиражирования на другие регионы, - сказал депутат Госдумы.

Политик отметил, что сейчас ведется работа над федеральным проектом по развитию станкостроительной отрасли.

- Он практически готов и состоит из 9 направлений. Четко прописано, что должны делать регионы, какие меры поддержки должны получать. Особое внимание уделено вопросам реконструкции, модернизации и строительству новых станкостроительных заводов, внедрению инновационных производств, - пояснил депутат нижней палаты российского парламента.

Запуск проекта планируется уже в ближайшее время. Кроме того, посещение пензенских предприятий натолкнуло парламентария на мысль, что нашей стране нужно министерство станкостроительной отрасли. Депутат готов выйти с данным предложением на уровень президента страны и федерального правительства.