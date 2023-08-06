В Пензенской области очередная жертва отдыха на берегу со спиртным не вышла из воды

Фото: Пресс-служба регионального СК
Как отмечает пресс-служба регионального СК, по имеющейся информации, компания употребляла спиртное.
Через некоторое время мужчина пошел купаться, на глазах знакомых он нырнул и на поверхности воды больше не появился. О произошедшем очевидцы сообщили в правоохранительные органы.
В тот же день тело погибшего обнаружено в реке водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра.
Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по факту смерти 48-летнего мужчины проводится доследственная проверка.
Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.