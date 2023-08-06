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НовостиПроисшествия6 августа 2023 16:22

В Пензенской области очередная жертва отдыха на берегу со спиртным не вышла из воды

Днем 5 августа мужчина со своими знакомыми отдыхал на необорудованном пляже на берегу реки Сура в городе Сурске
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального СК

Фото: Пресс-служба регионального СК

Как отмечает пресс-служба регионального СК, по имеющейся информации, компания употребляла спиртное.

Через некоторое время мужчина пошел купаться, на глазах знакомых он нырнул и на поверхности воды больше не появился. О произошедшем очевидцы сообщили в правоохранительные органы.

В тот же день тело погибшего обнаружено в реке водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра.

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по факту смерти 48-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.