Благодаря профессионализму полицейских, жителю Пензы возвращен угнанный автомобиль

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

После поступления от потерпевшего заявления на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев случившегося.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, в результате грамотных и слаженных действий полицейских злоумышленник был задержан на территории Саранска.

Им оказался ранее судимый житель Пензы 1989 года рождения.

Злоумышленник вину свою признал. Он рассказал, что проник в транспортное средство с помощью электронного считывающего устройства, запустив двигатель, мужчина перегнал украденный автомобиль в город Саранск для дальнейшей продажи.

По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №1 СУ УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Автомобиль возвращен законному владельцу.