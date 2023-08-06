Поздравление О.В. Мельниченко с Днем железнодорожника

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

За долгую историю существования отечественный железнодорожный транспорт прошел большой путь становления и развития, во все времена надежно обеспечивает стабильную, бесперебойную работу всех отраслей хозяйства страны, гарантирует комфорт и безопасность пассажиров.

Год от года вы расширяете сеть железных дорог, строите современные высокоскоростные магистрали, увеличиваете объемы перевозок, внедряете инновационные цифровые технологии, обновляете подвижной состав, открываете новые маршруты движения поездов. Так, в 2022 году был запущен скорый пригородный поезд «Сурская стрела» по маршруту Саранск – Пенза – Саранск. Раньше пригородное железнодорожное сообщение между столицами двух регионов – Пензой и Саранском - не осуществлялось. Добраться на поезде из одного города в другой было возможно только на поездах дальнего следования.

Убежден, что и в дальнейшем, сохраняя и приумножая добрые традиции, опираясь на богатый опыт славных предшественников, вы будете неуклонно повышать производительность труда, всемерно совершенствовать работу отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!