В Пензе на территории больницы № 6 продолжается строительство помещения под новый ангиограф

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

По информации пресс-службы регионального Минздрава, второй ангиографический комплекс в региональный сосудистый центр Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина поступит в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Второй комплекс нам необходим, так как поток пациентов сердечно-сосудистыми патологиями постоянно растет, - поясняет руководитель сосудистого центра Дмитрий Максимов. - Кроме того, наши врачи проходят обучение и внедряют новые методики и техники оказания медицинской помощи пензенцам. После запуска второй операционный мы разделим потоки пациентов - в первой будем оказывать экстренную помощь, а во второй плановую».

На сегодняшний день строительство идет на уровне котлована и выведения фундамента на цокольный уровень, который в течение 2-х недель будет закончен. Согласно проекту в сентябре возведение одноэтажного здания должно быть завершено.

«У данного объекта есть свои особенности – это наличие подземного перехода, который соединяет корпуса стационара, но совместными усилиями мы решаем поставленную задачу», - рассказал заместитель гендиректора ООО «Стройсервис» Роман Мангушев.

СПРАВКА «КП»

Ангиографический комплекс стоимостью почти 70 миллионов рублей уже закуплен. Ввести в сосудистом центре в эксплуатацию вторую операционную планируется до конца 2023 года.