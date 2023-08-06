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НовостиЗдоровье6 августа 2023 7:43

В Пензе на территории больницы № 6 продолжается строительство помещения под новый ангиограф

Ангиографический комплекс стоимостью почти 70 миллионов рублей уже закуплен
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

По информации пресс-службы регионального Минздрава, второй ангиографический комплекс в региональный сосудистый центр Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина поступит в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Второй комплекс нам необходим, так как поток пациентов сердечно-сосудистыми патологиями постоянно растет, - поясняет руководитель сосудистого центра Дмитрий Максимов. - Кроме того, наши врачи проходят обучение и внедряют новые методики и техники оказания медицинской помощи пензенцам. После запуска второй операционный мы разделим потоки пациентов - в первой будем оказывать экстренную помощь, а во второй плановую».

На сегодняшний день строительство идет на уровне котлована и выведения фундамента на цокольный уровень, который в течение 2-х недель будет закончен. Согласно проекту в сентябре возведение одноэтажного здания должно быть завершено.

«У данного объекта есть свои особенности – это наличие подземного перехода, который соединяет корпуса стационара, но совместными усилиями мы решаем поставленную задачу», - рассказал заместитель гендиректора ООО «Стройсервис» Роман Мангушев.

СПРАВКА «КП»

Ангиографический комплекс стоимостью почти 70 миллионов рублей уже закуплен. Ввести в сосудистом центре в эксплуатацию вторую операционную планируется до конца 2023 года.