Пензенцу грозит лишение свободы за угон автомобиля у сожителя своей бывшей жены

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В какой-то момент экс-супруг предложил женщине поехать с ним, пригрозив в противном случае угнать машину ее сожителя.

По информации пресс-службы регионального УМВД, полицейские обнаружили угнанный автомобиль «Chevrolet Lanos» около одного из сел Земетчинского со спящим в салоне мужчиной. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался житель Земетчинского района 1987 года рождения. Он ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признал свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Автомобиль возвращен владельцу.