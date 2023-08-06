Подведены итоги третьего дня соревнований в рамках сборов ПФО «Гвардеец»

Приводим их результаты.

ФУТБОЛ

Донецкая народная республика - Нижегородская область – 1: 2

Саратовская область - Пензенская область – 1: 4

Запорожская область - Оренбургская область – 2: 3

Самарская область - Ульяновская область – 2: 1

Республика Мордовия - Пермский край – 8: 0

Республика Башкортостан - Республика Марий эл.- 2: 3

Пермский край - Республика Татарстан – 1: 3

Республика Татарстан - Кировская область – 1: 5

БАСКЕТБОЛ

Республика Башкортостан - Республика Марий Эл. – 20: 23

Республика Мордовия - Пермский край – 30: 0

Республика Татарстан - Кировская область – 9: 10

Республика Татарстан - Пермский край – 4: 6

Нижегородская область - Запорожская область – 19: 2

Оренбургская область - Запорожская область – 36: 8

Пензенская область - Саратовская область – 14: 5

Саратовская область - Запорожская область – 11: 10

ВОЛЕЙБОЛ

Республика Татарстан - Кировская область – 2: 0

Республика Мордовия - Пермский край – 2: 0

Республика Башкортостан - Республика Марий Эл. – 1: 2

Республика Марий Эл - Кировская область – 2 : 0

Оренбургская область - Запорожская область – 2: 0

Нижегородская область - Донецкая народная Республика – 2: 0

Пензенская область - Саратовская область -2: 0

Саратовская область -Донецкая народная Республика – 2: 1

Соревнования в рамках юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» проводятся, чтобы привлечь молодежь допризывного возраста к занятиям физической культурой и спортом, сохранить здоровье молодых людей и укрепить спортивные связи между регионами.