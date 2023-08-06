Подведены итоги третьего дня соревнований в рамках сборов ПФО «Гвардеец»

Приводим их результаты.
ФУТБОЛ
Донецкая народная республика - Нижегородская область – 1: 2
Саратовская область - Пензенская область – 1: 4
Запорожская область - Оренбургская область – 2: 3
Самарская область - Ульяновская область – 2: 1
Республика Мордовия - Пермский край – 8: 0
Республика Башкортостан - Республика Марий эл.- 2: 3
Пермский край - Республика Татарстан – 1: 3
Республика Татарстан - Кировская область – 1: 5
БАСКЕТБОЛ
Республика Башкортостан - Республика Марий Эл. – 20: 23
Республика Мордовия - Пермский край – 30: 0
Республика Татарстан - Кировская область – 9: 10
Республика Татарстан - Пермский край – 4: 6
Нижегородская область - Запорожская область – 19: 2
Оренбургская область - Запорожская область – 36: 8
Пензенская область - Саратовская область – 14: 5
Саратовская область - Запорожская область – 11: 10
ВОЛЕЙБОЛ
Республика Татарстан - Кировская область – 2: 0
Республика Мордовия - Пермский край – 2: 0
Республика Башкортостан - Республика Марий Эл. – 1: 2
Республика Марий Эл - Кировская область – 2 : 0
Оренбургская область - Запорожская область – 2: 0
Нижегородская область - Донецкая народная Республика – 2: 0
Пензенская область - Саратовская область -2: 0
Саратовская область -Донецкая народная Республика – 2: 1
Соревнования в рамках юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» проводятся, чтобы привлечь молодежь допризывного возраста к занятиям физической культурой и спортом, сохранить здоровье молодых людей и укрепить спортивные связи между регионами.