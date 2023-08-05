Артём Здунов принял участие в праздничной Божественной Литургии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Республика почитает Ушакова как покровителя мордовской земли. И как человека великой души, который учит быть стойкими и идти к победе, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

5 августа в главном храме Мордовии - кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова - прошла праздничная Божественная Литургия. В ней принял участие Артём Здунов.

«Сегодня мы молимся за наших ребят и нашу Победу, за то, чтобы жизнь победила смерть. Молимся за нашу молодежь. У нас в гостях дети из Луганской и Донецкой республик, Запорожья, Херсонской области. Мы часто встречаемся и говорим о наших героях. Именно сейчас очень важно побороться за наших детей».