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НовостиОбщество5 августа 2023 13:14

Экипаж разгромившего колонну ВСУ танка «Алёша» представлен к наградам

Военнослужащие получат звания Героев Российской Федерации, сообщили в Минобороны.
Виктор ВИКТОРОВ

В бою герои-танкисты уничтожили восемь единиц бронетехники противника на запорожском направлении.

Сетевое издание govoritmoskva.ru напоминает подробности боя, которые уже наизусть выучила вся страна.

В первые минуты оператор-наводчик Алексей Неустроев расстрелял два танка Т-72Б, а затем в течение 30 минут — бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства.

После разгрома последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда боекомплект закончился, командир экипажа Расим Баксиков отправился на перезарядку.

Потери противника в том бою составили более ста человек.