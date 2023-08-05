В Пензенской области проходит первенство России по триатлону

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Это юноши и девушки в возрастных категориях 13-14 и 15-17 лет, а также юниоры и юниорки 18-23 лет.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, участников соревнований приветствовал первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно находиться в этом замечательном месте. В прошлом году здесь на высоком уровне была проведена Спартакиада учащейся молодёжи России. После чего мы выступили с предложением о том, что готовы принять на пензенской земле и другие крупные соревнования по триатлону», – сказал Олег Васильевич. Он пожелал спортсменам удачных стартов.

Честь Сурского края на первенстве защищает 21 спортсмен.

На церемонии открытия соревнований одной из них, воспитаннице СШОР водных видов спорта Алине Малышевой, Олег Ягов вручил знак «Мастер спорта России» и удостоверение к нему. Первенство продлится 3 дня. 4 и 5 августа спортсмены борются за награды в индивидуальных соревнованиях, 6 августа состоятся эстафеты.