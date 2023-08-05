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НовостиСпорт5 августа 2023 7:57

В Пензе определились результаты второго дня соревнований в рамках сборов «Гвардеец»

По информации пресс-службы регионального правительства, встречи команд 3 августа 2023 года завершились следующим образом:
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

ФУТБОЛ

Республика Марий Эл - Республика Удмуртия – 2: 1

Кировская область - Республика Башкортостан – 0: 0

Республика Чувашия - Пермский край – 4: 0

Республика Удмуртия - Кировская область – 2: 6

Оренбургская область - Донецкая народная Республика – 8: 1

Пензенская область - Ульяновская область – 4: 1

Саратовская область - Запорожская область – 4: 3

БАСКЕТБОЛ

Республика Башкортостан - Пермский край – 22: 7

Республика Башкортостан - Кировская область – 26: 2

Республика Марий Эл - Республика Удмуртия – 13: 14

Республика Мордовия - Республика Татарстан – 34: 6

Донецкая народная Республика - Оренбургская область – 6: 20

Донецкая народная Республика - Самарская область – 18: 19

Ульяновская область - Пензенская область – 20: 10

Нижегородская область - Самарская область – 15: 4

ВОЛЕЙБОЛ

Оренбургская область - Донецкая народная Республика – 2: 0

Нижегородская область - Самарская область – 0: 2

Пензенская область - Ульяновская область – 2: 0

Нижегородская область - Пензенская область – 0: 2

Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 0: 2

Пермский край - Кировская область – 1: 2

Республика Мордовия - Республика Татарстан – 2: 0

Пермский край - Республика Татарстан – 2: 1