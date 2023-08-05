В Пензе определились результаты второго дня соревнований в рамках сборов «Гвардеец»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
ФУТБОЛ
Республика Марий Эл - Республика Удмуртия – 2: 1
Кировская область - Республика Башкортостан – 0: 0
Республика Чувашия - Пермский край – 4: 0
Республика Удмуртия - Кировская область – 2: 6
Оренбургская область - Донецкая народная Республика – 8: 1
Пензенская область - Ульяновская область – 4: 1
Саратовская область - Запорожская область – 4: 3
БАСКЕТБОЛ
Республика Башкортостан - Пермский край – 22: 7
Республика Башкортостан - Кировская область – 26: 2
Республика Марий Эл - Республика Удмуртия – 13: 14
Республика Мордовия - Республика Татарстан – 34: 6
Донецкая народная Республика - Оренбургская область – 6: 20
Донецкая народная Республика - Самарская область – 18: 19
Ульяновская область - Пензенская область – 20: 10
Нижегородская область - Самарская область – 15: 4
ВОЛЕЙБОЛ
Оренбургская область - Донецкая народная Республика – 2: 0
Нижегородская область - Самарская область – 0: 2
Пензенская область - Ульяновская область – 2: 0
Нижегородская область - Пензенская область – 0: 2
Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 0: 2
Пермский край - Кировская область – 1: 2
Республика Мордовия - Республика Татарстан – 2: 0
Пермский край - Республика Татарстан – 2: 1