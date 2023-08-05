Укравший у матери телефон и телевизор пензенец признался в содеянном

Причастность к преступлению ранее судимого безработного сына женщины установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе, отмечает пресс-служба УМВД региона.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенное имущество сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.