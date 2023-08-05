По решению Олега Мельниченко в Средней Елюзани идет строительство нового Дома культуры

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Добрался. Решение о строительстве Дома культуры знаковое не только для села с численностью населения 9,5 тысяч человек, но и для региона в целом, когда в обществе все большую популярность набирают настроения нового взгляда на землю, привлечения молодежи в сельскую местность,с обустройством достойных бытовых и культурно-досуговых условий.

Елюзанцы остро нуждались в комфортном большом клубе, где можно было бы заниматься культурно-досуговой деятельностью и проводить концертно-зрелищные мероприятия и праздники.

Возведение здания рассчитано на 2023-2024 годы. Общий объем финансирования из регионального бюджета составляет 172,7 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба регионального правительства, по проекту новый Дом культуры будет двухэтажным с лифтом для людей с инвалидностью.

Предусмотрены зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 тыс. книг, кабинеты для творческих занятий и репетиций, танцевальный зал, подсобные и технически помещения, несколько санузлов, а также благоустройство и озеленение территории.

Ход работ 3 августа, проверил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков. В настоящее время выполнено устройство фундамента и перекрытие цокольного этажа, выполняется кирпичная кладка наружных стен и перегородок.