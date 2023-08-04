В Пензенской области еще 13 жителям присвоено звание «Почетный донор России»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Почетное звание присваивается донорам, сдавшим безвозмездно кровь 40 раз или плазму 60 раз. Всего в регионе проживает более 4 000 граждан, награжденных знаком «Почетный донор России», отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

«С каждым годом все больше доноров получают этот статус, что свидетельствует об осознанном отношении к донорству, стремлении жителей Сурского края безвозмездно сдавать кровь на регулярной основе, чтобы помогать врачам спасать жизни пациентов», - считает и.о. главного врача Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.

Сделать первый шаг к званию «Почетный донор России» можно в Пензенском областном клиническом центре крови.

«Если Вам исполнилось 18 лет, у Вас нет хронических заболеваний, ваш вес более 50 кг, и у Вас есть желание помогать людям, Вас ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: ул. Клары Цеткин, 41А, - призывают специалисты Центра крови. - Также Вы можете сдать кровь в условиях мобильного пункта забора крови, который располагается на внутренней парковке спорткомплекса «Буртасы». При себе необходимо иметь паспорт».