В Пензенской области рассмотрели ход восстановительных работах после урагана в Никольске

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

29 июля сильный шквалистый ветер с ливнем привёл к полному отключению электро-, газо- и водоснабжения в городе Никольске. Пострадали объекты социального назначения, многоквартирные жилые дома, частный сектор. 60 процентов сельского населения района тоже некоторое время оставалось без электричества.

По информации пресс-службы регионального правительства, о текущей ситуации доложила руководитель администрации Никольского района Людмила Линина.

По её словам, были повреждены коммуникации и объекты коммунальных систем, 10 учреждений дошкольного и общего образования, 2 объекта культуры, автотранспортное предприятие, колледж имени Оболенского и здание Росгвардии. У 32 многоквартирных домов разрушены крыши, получили повреждения 543 частных строения. Повалено большое количество деревьев в черте города, нанесён ущерб лесофонду.

Устранять последствия стихии помогали районы Пензенской области и соседних регионов.

На 1 августа было полностью восстановлено газоснабжение, на 2 августа – город стопроцентно обеспечен водой и электричеством. Уборка поваленных деревьев продолжается.

Подрядчики, которые отремонтируют многоквартирные дома и социально значимые объекты, определены. Проектно-сметная документация подготовлена практически на все объекты. На 6 из них к восстановительным работам приступят уже завтра - в субботу, 5 августа.

«По согласованию с губернатором денежные средства доведены, - пояснил глава пензенского правительства Николай Симонов. - Дальше по каждому объекту – смета, экспертиза, контракт».

«Звонок поступил где-то в половине девятого 29 июля о том, что налетел ураган. Уже в ночь работники Пензенского пожарно-спасательного центра выехали, а утром, когда мы в 7.40 по указанию губернатора собрали оперативный штаб, связь была, заправки работали, люди уже практически приступили к ремонтным работам, - уточнил глава пензенского кабинета министров. - Огромное спасибо всем. Чёткая, слаженная работа была. Поэтому энергетикам, лесникам, газовикам, спасателям – представителям всех служб надо подготовить благодарственные письма.

И обязательно отметить коллег из соседних регионов, в частности, Ульяновской области. Тоже людей прислали. Это здорово. Мы справились».

Также Николай Симонов обратил внимание на то, что, к счастью, во время никольского урагана обошлось без гибели людей.