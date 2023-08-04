В Саранске вынесен приговор двум «долгоиграющим» мошенницам

Фото: Пресс-служба регионального СК

Как отмечает пресс-служба СК региона, общая сумма причиненного им ущерба составила более 6,2 млн рублей.

При этом потерпевшие отдавали соучастницам, как свои личные сбережения, так и брали денежные средства в кредит.

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жительницам города Саранска в возрасте 39 и 44 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч.2, 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что с июня 2020 по май 2021 года осужденные, действуя группой лиц, путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства у 15 жителей республики, используя вымышленный повод о болезни родственников и необходимости денежных средств на дорогостоящее лечение.

Следствием одной из мошенниц предъявлено обвинение в совершение преступления аналогичным способом в 2019 году.

Тогда обманутому жителю Московской области был причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей, часть из которых также была взята в кредит.

Весь период расследования уголовного дела фигурантки находились под стражей.

Объем уголовного дела составил 29 томов. Следователями проведены фоноскопические, лингвистические, бухгалтерские, психолого-психиатрические судебные экспертизы, в качестве потерпевших признаны и допрошены 16 человек.

Приговором суда женщинам назначено наказание в виде 5 и 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.