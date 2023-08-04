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НовостиЗдоровье4 августа 2023 8:50

Мордовия стала первым регионом, где ввели запрет на склонение беременных к абортам

Инициативу, направленную на улучшение демографической ситуации в республике, одобрили депутаты Государственного Собрания РМ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Государственного Собрания РМ

Фото: Пресс-служба Государственного Собрания РМ

Как отметили представители Общественной палаты Мордовии, Концепция государственной семейной политики в России называет аборты одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также причиной низкого уровня рождаемости.

Депутаты Государственного Собрания поддержали предложенную ими законодательную инициативу, согласно которой принуждение беременных к аборту будет караться административно.

Согласно принятому закону, ответственность предусмотрена за уговоры, предложение, подкуп, обман, выдвижение требований, после которых будущая мать решится прервать беременность. При этом под закон не попадают случаи, когда у женщины есть медицинские показания к аборту и врач сообщает ей об этом.