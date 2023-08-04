В Пензе сотрудники СК приняли участие в профилактическом рейде на реке Сура

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Летом 2023 года на территории Пензенской области в водоемах погибли 12 человек, из них 3 детей, уточняет пресс-служба регионального СК.

В целях профилактики гибели и травмирования граждан на водных объектах сотрудники следственного управления СК России по Пензенской области совместно с заместителем руководителя ГУ МЧС России по Пензенской области - главным госинспектором по маломерным судам Петруниным С.В. и представителями Пензенского пожарно-спасательного центра провели рейд по реке Суре в городе Пензе.

В ходе профилактического мероприятия выявлены факты купания жителей Пензенской области в необорудованных для этого местах, в том числе несовершеннолетних без присмотра взрослых.

С подростками проведены беседы по соблюдению мер безопасности на воде, их данные будут переданы в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия мер реагирования.

Сотрудники следственного управления призывают родителей контролировать местонахождение детей, купаться лишь в оборудованных для этого местах, исключить факты купания несовершеннолетних без контроля со стороны взрослых, проводить с детьми разъяснительные беседы на тему безопасного поведения на воде.

Берегите себя и своих детей!