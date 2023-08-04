Пензенская область названа в числе лучших по восстановлению объектов в Запорожье

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Резюме о вкладе пензенцев в восстановление объектов в новых регионах РФ сделал вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин на совещании, в работе которого принял участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Заместитель главы федерального кабинета министров напомнил о трёхлетней программе социально-экономического развития, подчеркнул важность чёткого исполнения поставленных Президентом России задач, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Минстрой РФ и регионы доложили о работе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - на территориях, закреплённых за субъектами Российской Федерации.

Отдельно были рассмотрены направления подготовки на подшефных территориях социально значимых и жилых объектов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, а также школ – к новому учебному году.

Пензенская область названа в числе лучших субъектов РФ, на данный момент выполнивших работу по восстановлению объектов в закреплённых населённых пунктах – более чем на 50%.

«В 2023 году ремонт и восстановление осуществляются на 12 объектах в Токмакском и Пологовском районах Запорожской области», - прокомментировал глава пензенского правительства Николай Симонов.

«Работы ведутся в больницах, поликлиниках, школах, домах культуры, учреждениях дополнительного образования. Наши специалисты помогают восстанавливать повреждённые здания, остекление, ремонтируют системы водоснабжения», - уточнил глава регионального правительства.

В настоящее время уточняется план шефской помощи Пензенской области Запорожью на два ближайших года.