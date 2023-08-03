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НовостиСпорт3 августа 2023 14:42

Спортсменка из Пензы Светлана Шелковская выиграла «бронзу» чемпионата России по радиоспорту

Чемпионат России по радиоспорту проходил в Екатеринбурге с 27 июля по 1 августа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Участники соревновались в классических дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация 144 МГц».

В чемпионате приняли участие более 120 спортсменов из 18 регионов страны. Пензенскую область представили воспитанники спортивной школы №7 города Пензы.

В дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» бронзовую медаль завоевала Светлана Шелковская, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Команда мужчин в составе Андрея Костенкова и Егора Евсюткина остановилась в шаге от пьедестала, заняв дважды четвертое место.

В ближайших планах пензенских спортсменов участие в Кубке России и всероссийских соревнованиях. Состязания запланированы в Рязани с 17 по 22 августа.