В Пензе 2 августа стартовали соревнования в рамках юнармейских сборов «Гвардеец»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Результаты первого дня соревнований
ФУТБОЛ
Нижегородская область - Саратовская область – 4:2
Пензенская область - Запорожская область – 4:2
Донецкая народная Республика - Самарская область – 0:12
Оренбургская область - Ульяновская область - 7:2
Республика Мордовия - Республика Татарстан -3:4
Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 1:6
Кировская область - Пермский край – 10: 0
Республика Татарстан - Республика Чувашия – 0:4
БАСКЕТБОЛ
Республика Мордовия - Республика Татарстан – 34:6
Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 11: 20
Республика Удмуртия - Кировская область – 21:8
Пермский край - Кировская область – 12:5
Нижегородская область - Саратовская область- 11: 9
Оренбургская область - Ульяновская область – 6:16
Пензенская область - Запорожская область- 15: 3
Ульяновская область - Запорожская область – 22: 6
ВОЛЕЙБОЛ
Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 0: 2
Пермский край - Кировская область – 1: 2
Республика Мордовия - Республика Татарстан 2: 0
Пермский край - Республика Татарстан – 2: 1
Оренбургская область - Ульяновская область – 2: 0
Нижегородская область - Саратовская область – 1: 2
Пензенская область - Запорожская область – 0: 2
Ульяновская область - Самарская область – 0: 2
Соревнования продлятся до 10 августа 2023 года.
Юнармейские военно-патриотические сборы проводятся при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.