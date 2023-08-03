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НовостиСпорт3 августа 2023 13:32

В Пензе 2 августа стартовали соревнования в рамках юнармейских сборов «Гвардеец»

Программа соревнований включает состязания по футболу, волейболу и баскетболу
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Результаты первого дня соревнований

ФУТБОЛ

Нижегородская область - Саратовская область – 4:2

Пензенская область - Запорожская область – 4:2

Донецкая народная Республика - Самарская область – 0:12

Оренбургская область - Ульяновская область - 7:2

Республика Мордовия - Республика Татарстан -3:4

Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 1:6

Кировская область - Пермский край – 10: 0

Республика Татарстан - Республика Чувашия – 0:4

БАСКЕТБОЛ

Республика Мордовия - Республика Татарстан – 34:6

Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 11: 20

Республика Удмуртия - Кировская область – 21:8

Пермский край - Кировская область – 12:5

Нижегородская область - Саратовская область- 11: 9

Оренбургская область - Ульяновская область – 6:16

Пензенская область - Запорожская область- 15: 3

Ульяновская область - Запорожская область – 22: 6

ВОЛЕЙБОЛ

Республика Удмуртия - Республика Чувашия – 0: 2

Пермский край - Кировская область – 1: 2

Республика Мордовия - Республика Татарстан 2: 0

Пермский край - Республика Татарстан – 2: 1

Оренбургская область - Ульяновская область – 2: 0

Нижегородская область - Саратовская область – 1: 2

Пензенская область - Запорожская область – 0: 2

Ульяновская область - Самарская область – 0: 2

Соревнования продлятся до 10 августа 2023 года.

Юнармейские военно-патриотические сборы проводятся при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.