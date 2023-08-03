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НовостиОбщество3 августа 2023 12:45

В Пензенской области депутат Заксобрания Владимир Вдонин продолжает выполнять наказы избирателей

В ходе приема граждан местные жители обратились к парламентарию с просьбой оказать содействие в спиле аварийных деревьев около жилых домов
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: ОАО «Маяк»

Фото: ОАО «Маяк»

Заместитель председателя Комитета по промышленной политике Законодательного Собрания (фракция «Единая Россия») Владимир Вдонин оказал содействие в организации спила аварийных деревьев в с. Поселки Кузнецкого района.

С просьбой помочь в решении проблемного вопроса к парламентарию в рамках приема граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева обратились местные жители, которые рассказали, что деревья находятся в непосредственной близости от жилых домов и представляют угрозу. Сельчане опасаются, что они в любой момент могут упасть.

Владимир Вдонин оперативно отреагировал на обращения граждан и организовал спил аварийных деревьев. Жители благодарят депутата за неравнодушие и оказанную помощь.