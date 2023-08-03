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НовостиОбщество3 августа 2023 10:06

Вадим Супиков принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу»

В рамках депутатской деятельности Председатель Законодательного Собрания Пензенской области 2 августа принял участие в благотворительной акции
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального парламента

Фото: Пресс-служба регионального парламента

Каждый год, в августе, партия «Единая Россия» проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу», которую поддерживают губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Владимирович Мельниченко и депутаты Законодательного Собрания, отмечает пресс-служба регионального парламента.

«Оказывается помощь многодетным семьям, малообеспеченным и, в первую очередь, семьям, где есть первоклассники. Помогаем приобретать школьные принадлежности, школьную и спортивную форму», – отметил парламентарий.

Вадим Супиков в рамках своей депутатской деятельности передал наборы для первоклассников семьям, проживающим в избирательном округе №1. Мероприятие состоялось в Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района.

Обращаясь, к первоклассникам, депутат пожелал им успехов в их первом учебном году.

«Для вас, ребята, начнется школьная жизнь. Вы под руководством учителей и при поддержке ваших родителей будете получать новые знания и умения. Остается совсем немного времени до праздника - Дня знаний. Пусть он станет для вас незабываемым. А наши подарки доставят вам радость и помогут вам учиться на хорошо и отлично», – пожелал ребятам Вадим Супиков.