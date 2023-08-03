Врачи сосудистого центра Пензенской больницы имени Бурденко провели уникальную операцию

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Патологическое накопление жидкости в околосердечной сумке, вызванное различными заболеваниями, встречается редко, но это угрожающая жизни патология требует тщательной диагностики и рационального лечения.

Врачи Пензенской клинической больницы имени Н. Н. Бурденко единственные в регионе, кто своевременно не только ликвидируют данную патологию, но и восстанавливают сердечные функции своих пациентов в полном объеме, предотвращая ряд тяжелых осложнений, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Региональный сосудистый центр больницы – площадка, где выполняются сложнейшие высокотехнологичные медицинские операции пациентам с патологиями в сердце, благодаря оснащению, поступившему в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Так, одному из пациентов врачами областной больницы выполнена редкая миниинвазивная процедура дренирования полости перикарда.

«К нам поступил мужчина, у которого при эхокардиографии выявлена жидкость в околосердечной сумке, - говорит заведующий кардиологическим отделением Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Иван Донченко. - Помимо этого у него наблюдались повышенное артериальное давление, тахикардия, затрудненное учащенное дыхание, что вызывало подозрение на тампонаду сердца, т. е. состояние, когда сердце просто «захлебывается» и без своевременного адекватного лечения может привести к смерти больного».

Пациенту было назначено хирургическое лечение.

Пункцию перикарда пациенту выполняли врачи-хирурги кабинета миниинвазивных вмешательств хирургического отделения Александр Фенеров и Сергей Фролов.

«В нашем регионе аспирация жидкости из полости перикарда под эхокардиографическим контролем на аппарате УЗИ экспертного класса в кабинете миниинвазивных вмешательств проводится только у нас, в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко.

Получить технику нового поколения позволил нацпроект «Здравоохранение», - поясняет хирург Александр Фенеров. - Визуализирующая система позволяет точно диагностировать самые сложные заболевания сердца и обладает всеми режимами, которые присутствуют в современной эхокардиографии».