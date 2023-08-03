В Пензенской области суд рассмотрит дело нетрезвого 19-летнего водителя

Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, молодой человек, не имеющий водительского удовлетворения, в июне 2023 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлекался к административной ответственности в виде 10 суток административного ареста.

Утром 07.07.2023 он вновь сел за руль автомобиля после употребления накануне ночью спиртных напитков. На автомобиле деда ВАЗ-21102 вместе с ним он отправился в р. п. Беково за продуктами.

Заметив автомашину сотрудников ГИБДД, остановился и попытался поменяться местами с находившимся на пассажирском сиденье дедом, однако не успел этого сделать, поскольку сотрудник полиции заметил и пресек эту попытку.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством в связи с наличием признаков алкогольного опьянения, что и подтвердилось впоследствии при его освидетельствовании.

Вину молодой человек признал и пояснил, что сам попросил деда разрешить ему управлять автомобилем, на что тот согласился.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бековский районный суд.

За передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения собственник автомобиля привлечен мировым судом к ответственности в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством.