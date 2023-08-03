В Мордовии за кражу 25 детских игрушек перед судом предстанет 19-летняя жительница Брянска

Как уточняет пресс-служба МВД РМ, в различных магазинах по продаже детских товаров обвиняемая похитила в общей сложности 25 игрушек «Гуджитсу».

Общая сумма причиненного ущерба составила более 58 тысяч рублей.

После совершения преступления молодые люди покинули Саранск. По пути в одном из магазинов в Зубово-Полянском районе обвиняемая также совершила кражу компьютерной мыши.

Вернувшись в Брянск, девушка продала похищенное имущество.

Сотрудники уголовного розыска определили автомобиль, на котором передвигались молодые люди. В дальнейшем была установлена личность злоумышленницы. Она была доставлена в Мордовию, где полностью признала свою вину.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

Нет информации о том, имели ли какое-либо отношение к совершенным преступлениям знакомые обвиняемой, в частности, водитель автомобиля, перевозивший девушку вместе с краденым товаром от одного магазина к другому и в Брянск.