В Мордовии обсудили вопросы поддержки участников СВО

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В совещании приняли участие первый вице-премьер регионального правительства Галина Лотванова, министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

«Механизмы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей находятся на особом контроле нашего Президента. Мы создали необходимые институты, в республике принят комплексный межведомственный план мероприятий по этому направлению. При этом есть ряд интересных инициатив, которые мы могли бы отработать и потом предложить другим регионам», - подчеркнул Глава Мордовии.

Региональный сервисный уполномоченный РМ Елена Семелева рассказала о разрабатываемом совместно с Агентством стратегических инициатив проекте «День участника СВО», отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Предлагается один раз в месяц муниципальным транспортом доставлять участников СВО в межрайонные центры, где будут проводить прием специалисты мультидисциплинарной бригады: врачи, психологи, юристы, социальные работники, сотрудники центров занятости. Такая работа позволит оказывать максимальное содействие участникам СВО по социальной, трудовой и медицинской реабилитации.

Системная работа с участниками СВО уже сегодня строится на принципах межведомственного взаимодействия: в нее включены администрации муниципальных районов, НКО в сфере добровольчества, предприятия и организации на местах, - подчеркнула Галина Лотванова.

В республике открыт филиал Госфонда «Защитники Отечества». \

Как рассказал руководитель регионального отделения фонда Алексей Герасименко, за два месяца работы филиала в него обратились 947 человек. Из них по медицинским вопросам - 113 человек.

«В каждом районе за ветеранами СВО закреплен куратор, с ним взаимодействуют социальные координаторы фонда. Проблем с получением стационарной и амбулаторной медицинской помощи нет».

На совещании обсудили также вопрос организации доставки наших бойцов, приходящих в отпуск, из зоны проведения СВО.