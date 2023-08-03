Угрожавшему убийством супруге жителю Пензенского района грозит лишение свободы

Причастного к совершению преступления ранее судимого жителя села Кондоль 1980 года рождения, установили участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Пензенскому району.

Как выяснилось, находясь у себя дома, в ходе возникшей бытовой ссоры с супругой 1987 года рождения мужчина стал словесно угрожать ей убийством, а также попытался ее душить. Потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.