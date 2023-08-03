В Мордовии полицейские просят о помощи в поиске пропавшей без вести Ларисы Буториной

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, вечером 31 июля разыскиваемая ушла из дома, расположенного по улице Ленина в Саранске и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Особые приметы: шрам на лице с правой стороны, послеоперационный шрам на ключице. Была одета: ветровка белого цвета с черными полосками, блузка без рукавов зеленого цвета, брюки белого цвета, темно-синие туфли без каблуков, с собой были замшевая сумка черного цвета и солнечные очки.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Буториной, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-02, 29-90-23, 89997781881 или 102(02).