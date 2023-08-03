В Пензенской области состоится первенство России по триатлону

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В единоборствах определятся сильнейшие спортсменов среди юношей и девушек в возрастных категориях 13-14 и 15-17 лет, а также юниоров и юниорок 18-23 лет.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в Пензенскую область приедут атлеты из 22 регионов России, а также спортсмены из Республики Беларусь.

Всего за победу будут бороться 382 участника, в том числе 21 спортсмен из Пензенской области. Атлеты покажут свои силы в индивидуальных соревнованиях, которые состоятся 4 и 5 августа, и в эстафете, которая пройдет 6 августа.

Напомним читателям, что триатлон - это гонка на время, включающая в себя три этапа - плавание, заезд на велосипеде и бег, которые предстоит преодолеть спортсмену.

Смена экипировки и инвентаря происходит на специальных транзитных зонах.