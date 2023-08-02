ЖК «Созвездие» – для людей, которые чувствуют красоту

Жилой комплекс «Созвездие» в Спутнике – для людей, которые чувствуют красоту и любят ей наслаждаться.

Еще бы – полностью стеклянные стены в квартирах с видом на лес и озеро.

Дизайнерские холлы с космической атмосферой. Двор с необычными арт-объектами и подсветкой, которая сделает любой обычный вечер немного волшебным. Свободная планировка – для творческих людей с интересными задумками.

Ждать завершения строительства не придется, ключи выдают сразу после оформления всех документов.

Телефон офиса продаж – 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Застройщики ЖК «Созвездие» – ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на https://наш.дом.рф.