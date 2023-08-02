Поздравление главы города Пензы Александра Басенко с Днем Воздушно-десантных войск РФ

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Уважаемые военнослужащие и ветераны!

От всей души поздравляю с 93-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск!

На протяжении многих десятилетий вы отличаетесь особым боевым духом, героизмом и отвагой при защите интересов Родины. В самые сложные для страны времена проявляете стойкость, всегда остаетесь надежным тылом и элитой Вооруженных сил России.

Вам не раз приходилось нести службу в «горячих точках», принимать участие в миротворческих и контртеррористических миссиях. Сегодня многие из вас с честью и достоинством исполняют все поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

Особую признательность хочется выразить ветеранам, которые внесли особый вклад в укрепление безопасности страны и патриотическое воспитание молодежи. Вы поистине являетесь примером для подражания, образцом лучших традиций боевого братства.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и успехов в ратном труде на благо Сурского края и всего нашего Отечества!