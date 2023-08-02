Заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев посетил Пензенскую картинную галерею

Пензенскую картинную галерею заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев посетил 1 августа в сопровождении Первого заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олега Ягова и заместителя министра культуры и туризма Ильдара Мавлюдова.

Гостю региона рассказали об истории здания музея, о формировании коллекции.

Олег Машковцев смог познакомиться с произведениями русского искусства XVII–XX веков, с коллекцией картин французских, итальянских, фламандских, голландских, немецких художников XVII–XIX веков.

Особо посетителей заинтересовали новые витрины, установленные в рамках нацпроекта "Культура". Каждая витрина была изготовлена под определенный экспонат. Благодаря появлению нового музейного оборудования некоторые предметы коллекции покинули запасники музея, где хранились долгое время.

Также Олег Машковцев посетил уникальный Музей одной картины, который в год своего 40-летия был переоснащен современным оборудованием, прогулялся по историческому центру Пензы как участник иммерсивной экскурсии-променада "Город, где живет любовь".