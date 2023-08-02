В Пензе отметили День Воздушно-десантных войск

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, в мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щёкин, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, замглавы администрации Пензы Сергей Волков, другие официальные лица.

За значительный личный вклад в развитие ветеранского движения, укрепление боевого содружества, активное участие в патриотическом воспитании молодежи приглашенным гостям были вручены Благодарственные письмами губернатора Пензенской области, Почетные грамоты Заксобрания, Благодарности Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Минутой молчания присутствовавшие почтили память героев, павших при исполнении воинского долга. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню и памятнику воинам, погибшим на Северном Кавказе.