В Мордовии главврач больницы предстанет перед судом за крупную растрату денег

По информации пресс-службы СК региона, в 2020 году главврач совершил растрату бюджетных средств в пользу коммерческой организации.

Им были заключены два госконтракта на поставку в медучреждение аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенной стоимости и без применения обязательного метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В одном случае при закупке двух аппаратов стоимость каждого была завышена более, чем на 700 тысяч рублей, во втором - при закупке четырех стоимость каждого аппарата завышена более, чем на 2 миллиона рублей. Всего таким образом было растрачено более 9,5 миллионов рублей.

Следствием также установлено, что в 2022 году фигурант самостоятельно изготовил техническое спецсредство, закамуфлировал его под папку-скоросшиватель и установил в своем рабочем кабинете для негласного сбора информации без ведома посторонних лиц.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.