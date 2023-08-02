Пензенские эпидемиологи рассказали, безопасно ли пить водопроводную воду

Исследования были проведены в первом квартале 2023 года.

Эпидемиологи отметили, что в целом количество проб, не отвечающих требованиям, снизилось по сравнению с прошлым годом, однако превышения допустимых концентраций вредных веществ все же есть. Так по санитарно-химическим показателям специалисты забраковали 9,7% проб. Проверку на микробиологические загрязнения не прошли 2,9% проб.

«Санитарно-техническое состояние объектов водоснабжения остается в Пензенской области серьезной проблемой. Одним из путей решения обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является строительство новых сооружений водопровода, замена разводящих сетей, реконструкция имеющихся», - пояснили в Центре гигиены и эпидемиологии Пензенской области.

От того, какую воды мы пьем, зависит здоровье и качество жизни. Известно, что организм на 70% состоит из воды. Она принимает участие во всех процессах жизнедеятельности человека. Поэтому к выбор воды для питья – вопрос не праздный.

Жителям Пензенской области доступна живая вода «Ключ здоровья». Автоматизированные киоски расположены вблизи жилых домов. В свое время «Ключ здоровья» был частью программы по обеспечению населения недорогой и качественной водой. «Ключ здоровья» - это артезианский источник в экологически чистом месте Пензенского района. Ее добывают с глубины 180 метров из-под земли и сразу развозят по киоскам. Артезианская вода считается одной из самых качественных, поскольку в источник не попадают загрязнения с поверхности земли – это исключено. Водоносный пласт залегает между твердыми породами, сообщение с землей отсутствует. Заказать артезианскую воду можно и через интернет-сервис доставки «Торнадо».