В Пензе в рамках возбужденного уголовного дела выясняются причины гибели в реке малолетнего

Фото: Пресс-служба регионального СК

По информации пресс-службы регионального СК, вечером 30 июля 2023 года мальчик с двумя сверстниками без присмотра взрослых находился на необорудованном пляже на реке Суре, недалеко от домов по улице Чапаева в городе Пензе. В процессе купания малолетний утонул.

Тело ребенка было обнаружено в реке Суре 1 августа. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту смерти 9-летнего мальчика в следственном отделе по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего, причин и условий произошедшего.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области соблюдать меры безопасности при купании: не купаться в необорудованных для этого местах, исключить случаи купания детей без присмотра взрослых, поскольку это приводит к трагедии.