Поздравление председателя Законодательного Собрания Вадима Супикова с Днем Воздушно-десантных войск

Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с праздником — Днем Воздушно-десантных войск!

«Крылатая пехота» по праву считается элитой Российской Армии, эффективно решающей самые сложные, порой невыполнимые задачи. Блестящая выучка, отличная физическая подготовка, дисциплина, личное мужество и безусловная преданность боевому братству — отличительные качества российских десантников.

Воздушно-десантные войска героически сражались в годы Великой Отечественной войны, участвовали в локальных конфликтах и миротворческих миссиях, воевали в горячих точках, отстаивали национальные интересы Родины на территории страны и за ее пределами. Сегодня «голубые береты» на передовой в зоне специальной военной операции. Штурмовые отряды ВДВ вносят свой вклад в освобождение новых регионов России от нацистов.

Уважаемые друзья! Выражаю вам благодарность за силу воли и духа, выдержку, готовность к самопожертвованию, верность присяге и патриотизм. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и успехов во имя процветания Отечества!

ГлавнаяПресс-центрНовости

2 августа — День Воздушно-десантных войск

02.08.2023

Вадим Супиков Законодательное Собрание Пензенской области

Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с праздником — Днем Воздушно-десантных войск!

«Крылатая пехота» по праву считается элитой Российской Армии, эффективно решающей самые сложные, порой невыполнимые задачи. Блестящая выучка, отличная физическая подготовка, дисциплина, личное мужество и безусловная преданность боевому братству — отличительные качества российских десантников.

Воздушно-десантные войска героически сражались в годы Великой Отечественной войны, участвовали в локальных конфликтах и миротворческих миссиях, воевали в горячих точках, отстаивали национальные интересы Родины на территории страны и за ее пределами. Сегодня «голубые береты» на передовой в зоне специальной военной операции. Штурмовые отряды ВДВ вносят свой вклад в освобождение новых регионов России от нацистов.

Уважаемые друзья! Выражаю вам благодарность за силу воли и духа, выдержку, готовность к самопожертвованию, верность присяге и патриотизм. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и успехов во имя процветания Отечества!