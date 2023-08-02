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НовостиОбщество2 августа 2023 6:54

В Железнодорожном районе Пензы организовали комплекс мероприятий по благоустройству

В рамках месячника по благоустройству 1 августа районной администрацией ликвидированы навалы мусора по улицам Чаадаева, 4а, Клары Цеткин, 23а, Ломоносова, 4, Привокзальной и Железнодорожной
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

На полигон по утилизации вывезено свыше 40 кубометров твердых отходов.

На муниципальных территориях по улицам Коннозаводской и Кордон Студеный осуществлен покос травы и пробор мусора. Около здания администрации по улице Московской, 110 убрана листва.

По информации пресс-службы администрации Пензы, по центральным улицам города очищены от визуальной нерекламной информации опоры наружного освещения. Активными жителями на улице Луначарского побелены стволы деревьев.