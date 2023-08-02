В Железнодорожном районе Пензы организовали комплекс мероприятий по благоустройству

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

На полигон по утилизации вывезено свыше 40 кубометров твердых отходов.

На муниципальных территориях по улицам Коннозаводской и Кордон Студеный осуществлен покос травы и пробор мусора. Около здания администрации по улице Московской, 110 убрана листва.

По информации пресс-службы администрации Пензы, по центральным улицам города очищены от визуальной нерекламной информации опоры наружного освещения. Активными жителями на улице Луначарского побелены стволы деревьев.