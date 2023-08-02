Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем Воздушно-десантных войск РФ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с праздником – Днем Воздушно-десантных войск Российской Федерации!

Десантные войска - гордость Вооруженных Сил страны. Мужество, отвага, стойкость, высочайший патриотизм – эти замечательные качества давно уже стали визитной карточкой «голубых беретов».

В этот знаменательный день искреннюю благодарность выражаю героям-десантникам - ветеранам боевых действий. «Крылатые пехотинцы» покрыли себя неувядаемой славой в суровые годы Великой Отечественной войны, при выполнении интернационального долга в «горячих» точках планеты.

Сегодня перед военнослужащими ВДВ России стоят важные и ответственные задачи по защите национальных интересов. Вы с честью исполняете воинский долг в ходе проведения Специальной Военной Операции, приумножаете ратные традиции героических предшественников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, успехов в служении Отчизне!