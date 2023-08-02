В Пензе перед судом предстанет водитель автобуса, из которого выпала на дорогу пассажирка

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, днем 07.12.2022 водитель автобуса городского маршрута № 34 на остановке «Пенза-4» открыл заднюю боковую дверь для высадки пассажиров, а затем, в нарушение Правил дорожного движения, начал движение с открытыми дверями.

В результате его действий 74-летняя пассажирка потеряла равновесие, выпала из автобуса на дорогу и получила перелом бедренной кости со смещением, что является тяжким вредом здоровью.

После произошедшего водитель автобуса продолжил движение по маршруту, мер для оказания помощи пострадавшей не принял.

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 55-летнего жителя областного центра.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места его совершения.

Вину обвиняемый не признал и пояснил, что закрыл двери автобуса и продолжил движение только после того, как убедился, что пассажирка вышла.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Пензы.