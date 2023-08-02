Более ста полицейских Мордовии приняли участие в сдаче крови

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Донором мог стать любой сотрудник органов внутренних дел, предварительно прошедший обследование.

По информации пресс-службы МВД РМ, поддержать инициативу сотрудников ППСП изъявили желание более 100 сотрудников ведомства – это участковые, оперативные сотрудники, дознаватели, автоинспекторы, дежурные, следователи, сотрудники кадрового подразделения.

«Акция направлена на пропаганду службы в органах внутренних дел и формирование положительного образа сотрудника полиции.

Быть донором – одна из форм помощи людям, а помогать гражданам - одна из главных задач полиции. Поэтому личный состав всегда активно принимает участие в мероприятиях по сдаче крови», - отметил врио командира батальона ППСП Управления МВД России по го Саранск подполковник полиции Александр Рубцов.

В результате на нужды лечебных учреждений от полицейских поступило порядка 40 литров крови.

Медики выразили признательность сотрудникам ведомства за их отзывчивость, неравнодушие и поддержку в благородном деле спасения человеческих жизней.