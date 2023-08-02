В Пензе следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в реке Сура

Фото: Пресс-служба регионального СК

Мы уже сообщали о безуспешных поисках водолазов утонувшего в Суре в районе ТЭЦ-1

И вот пензенский рыбак зафиксировал промежуточный финал традиционного отдыха компаний у реки с употреблением спиртного.

По факту смерти 38-летнего мужчины следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка.

Пресс-служба регионального СКУ приводит известные на сегодняшний день подробности ЧП.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 31 июля 2023 года мужчина со своими знакомыми отдыхал на берегу реки Суры, недалеко от домов по улице Чапаева в городе Пензе.

По имеющейся информации, компания употребляла спиртное. В процессе купания он утонул. О произошедшем очевидцы сообщили в правоохранительные органы.

Около 2 часов 1 августа 2023 года тело погибшего обнаружено в реке рыбаком.

Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.